PIERO DE LUCA (PD): “IL MINISTRO FITTO INTENDE TAGLIARE ALTRI FONDI PNRR PER ALTA VELOCITA'”

“Le dichiarazioni del sottosegretario Ferrante, oggi in visita a Salerno ci lasciano stupiti. Secondo quanto appreso da notizie di stampa, infatti, il Ministro Fitto avrebbe in mente di operare altri tagli al Pnrr tra cui alcuni lotti dell’Alta velocità sulla Salerno-Reggio Calabria”. “Ferrante – dice ancora il deputato del Pd – parla di massima attenzione del Governo al territorio salernitano, ma di fatto, lo stesso Governo è pronto a tagliare i fondi per infrastrutture strategiche”.

“Ferrante chiarisca immediatamente anziché fare visite che altrimenti sarebbero solo propaganda”, conclude l’onorevole Piero De Luca.