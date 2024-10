BARONISSI. IL COMUNE ADERISCE ALL’INIZIATIVA DI PROTEZIONE CIVILE “IO NON RISCHIO”

È già in corso la XIV edizione della campagna nazionale “Io Non Rischio” (INR), l’iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, che mira a diffondere le buone pratiche di prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici. Dal 7 al 13 ottobre 2024, l’Italia è impegnata in una settimana di sensibilizzazione per accrescere la consapevolezza collettiva e individuale sui rischi che minacciano il nostro Paese, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sicuri e prevenire le conseguenze di calamità come terremoti, maremoti e alluvioni.

Nel quadro di queste iniziative, Baronissi sarà protagonista domenica 13 ottobre 2024, presso il Parco della Rinascita, dove dalle ore 9:00 alle 13:00 i volontari del Nucleo Comunale di Volontariato di Protezione Civile (NCVPC) Città di Baronissi, in collaborazione con l’associazione “Il Punto”, allestiranno un gazebo informativo. Qui, i cittadini potranno ricevere indicazioni pratiche su come agire in caso di eventi sismici o alluvionali. I volontari, con mezzi e attrezzature specifiche, illustreranno le azioni fondamentali da adottare per proteggere se stessi e le proprie famiglie durante situazioni di emergenza.

La campagna nazionale “Io Non Rischio” è un’importante occasione per rafforzare il legame tra istituzioni, volontari e cittadinanza, promuovendo un concetto di protezione civile che non si limita solo all’intervento in caso di emergenza, ma che mira a formare una comunità più consapevole e preparata. Ogni cittadino può e deve giocare un ruolo chiave nel processo di prevenzione, e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile è uno degli strumenti più efficaci per affrontare i rischi che possono colpire il nostro territorio.

“Partecipare alla campagna ‘Io Non Rischio’ è un segnale forte dell’impegno del nostro Comune per la sicurezza della comunità. Viviamo in un territorio esposto a rischi naturali, e per questo motivo dobbiamo essere preparati. Ringrazio i volontari della protezione civile e l’associazione ‘Il Punto’ per la loro dedizione nel diffondere le buone pratiche tra i cittadini. La sicurezza è una responsabilità collettiva, e solo con la consapevolezza e la prevenzione possiamo ridurre i rischi e salvaguardare le nostre vite”. A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta