BARONISSI. IL SINDACO ANNA PETTA: “AL VIA ISCRIZIONE PER CAMPO ESTIVO ATTIVA-MENTE”

Partono da domani, presso il Comune di Baronissi le pre-iscrizioni per “AttivaMente 2025”, il nuovo progetto estivo rivolto a bambine e bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, residenti nel territorio comunale. Si tratta di un’iniziativa che unisce educazione e divertimento, finalizzata a promuovere, durante i mesi estivi, un’esperienza coinvolgente e stimolante per i più piccoli, in un contesto sicuro e accogliente. Il progetto si svolgerà dal 23 giugno all’8 agosto presso la Scuola “Donato Cosimato” in Via Unità d’Italia, con un’organizzazione settimanale che prevede la partecipazione di un massimo di 50 bambini per volta. È possibile pre-iscriversi anche per una o più settimane, ma, per garantire la continuità e il miglior svolgimento delle attività, sarà data priorità a chi richiede la pre-iscrizione per l’intero periodo. Il centro estivo “AttivaMente 2025” nasce con l’intento di offrire ai bambini un’occasione di crescita personale attraverso attività educative, ludiche e creative, studiate per sviluppare competenze trasversali e favorire la socializzazione, l’inclusione e il benessere psicofisico. Il programma è stato ideato con cura per stimolare la curiosità e valorizzare le inclinazioni di ogni bambino: teatro, pittura, disegno, laboratori di ceramica, cinema, sport, giochi all’aria aperta, attività multisensoriali e percorsi di neuropsicomotricità si alterneranno in un calendario ricco e dinamico. A rendere ancora più speciali le giornate saranno le escursioni nella natura e le sessioni di ippoterapia, pensate per rafforzare il legame con l’ambiente e offrire momenti di contatto diretto con il mondo animale, in un clima di rispetto, empatia e scoperta.

“Con AttivaMente 2025 – ha dichiarato la Sindaca di Baronissi, Anna Petta – vogliamo offrire ai nostri bambini una proposta educativa di qualità, che sappia coniugare apprendimento e svago, crescita personale e relazioni significative. È una novità che l’amministrazione ha fortemente voluto e che rappresenta una delle azioni concrete con cui intendiamo accompagnare le famiglie nel percorso educativo dei loro figli, anche durante il periodo estivo, con il coinvolgimento di tante realtà associative del territorio che cureranno i vari laboratori. Offrire loro un luogo sicuro, pieno di stimoli e di opportunità, significa costruire le basi di una comunità più consapevole, unita e orientata al futuro. Come Ente abbiamo previsto un supporto finanziario importante per la realizzazione dell’iniziativa, per sostenere le famiglie e limitare la quota di compartecipazione degli utenti»