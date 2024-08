BARONISSI. IN ARRIVO LE DELEGHE PER I CONSIGLIERI COMUNALI, POI LE COMMISSIONI CONSILIARI

E’ il momento di riprendere l’attività amministrativa dopo la breve pausa estiva, anche per il Comune di Baronissi. Nel corso della prossima settimana il Sindaco Anna Petta assegnerà, a tutti i consiglieri comunali di maggioranza, le deleghe consiliari per avviare, sul territorio, le attività di competenza. L’attesa, dunque, pare essere finita e dopo la campagna elettorale ed i primi consigli comunali il lavoro di tutta la maggioranza di governo entrerà nel vivo. Affidate le deleghe ai consiglieri, si passerà, poi alla composizione delle commissioni consiliari: tra le piu’ ambite ci sono quella Urbanistica, la commissione Bilancio ed, infine, per quanto riguarda le opposizioni, la Commissione Trasparenza che, nel corso degli ultimi anni, è stata nelle mani dell’attuale Presidente del Consiglio Comunale Agnese Coppola Negri.

Share on: WhatsApp