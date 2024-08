SAN MARZANO SUL SARNO. SINERGIA TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FORZE DELL’ORDINE PER LA SICUREZZA

In sinergia con l’assessore con delega alla Viabilità, alla Polizia municipale ed alla Protezione civile, Raffaele Belvedere, infatti, la cittadina sta man mano risolvendo alcune delle sue annose problematiche, a partire dall’ammodernamento della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, a cui è seguita l’installazione di dissuasori artificiali in centro e nelle zone periferiche, e dei lavori che prevedono la posa di un nuovo manto d’asfalto. Già si è provveduto in via Termine Bianco, si continuerà poi con lo stesso tipo di lavori anche in via Gramsci ed in viale Roma.

Ma non è tutto; i provvedimenti infatti hanno coinvolto anche la pubblica illuminazione, grazie all’installazione di nuovi pali e corpi illuminanti in viale Roma e, mentre a breve in piazza Guerritore saranno installati nuovi pali per la pubblica illuminazione. Sono inoltre previsti anche dei nuovi lavori che riguardano l’illuminazione del Parco Urbano, nei quali sono compresi anche degli interventi per l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza. Cambia il volto di San Marzano sul Sarno grazie agli ammodernamenti che l’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Andrea Annunziata, ha messo in atto fin dal suo insediamento.In sinergia con l’assessore con delega alla Viabilità, alla Polizia municipale ed alla Protezione civile, Raffaele Belvedere, infatti, la cittadina sta man mano risolvendo alcune delle sue annose problematiche, a partire dall’ammodernamento della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, a cui è seguita l’installazione di dissuasori artificiali in centro e nelle zone periferiche, e dei lavori che prevedono la posa di un nuovo manto d’asfalto. Già si è provveduto in via Termine Bianco, si continuerà poi con lo stesso tipo di lavori anche in via Gramsci ed in viale Roma.Ma non è tutto; i provvedimenti infatti hanno coinvolto anche la pubblica illuminazione, grazie all’installazione di nuovi pali e corpi illuminanti in viale Roma e, mentre a breve in piazza Guerritore saranno installati nuovi pali per la pubblica illuminazione. Sono inoltre previsti anche dei nuovi lavori che riguardano l’illuminazione del Parco Urbano, nei quali sono compresi anche degli interventi per l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza.

Una nuova rotta, dunque, quella sulla quale viaggia adesso la città di San Marzano sul Sarno, che prevede anche una maggiore sicurezza, come ha affermato lo stesso assessore Belvedere. “Il nostro scopo è quello di lavorare per apportare delle significative migliorie alla nostra cittadina, e per farlo bisogna non solo ascoltare i nostri concittadini, ma anche lavorare in sinergia con le altre professionalità che sono pronte ad adoperarsi insieme a noi – ha detto Belvedere -. È questo il caso del corpo della polizia municipale e dell’Arma dei Carabinieri, che sono i migliori che avessimo mai potuto avere e sono davvero molto contento di questa squadra di ragazzi che si impegnano insieme a noi amministratori a favore del nostro territorio, assicurando la loro presenza al fine di garantire maggiori controlli e sicurezza in città”.

Dal lunedì al venerdì gli agenti della Municipale sono in servizio fino alle 21, nel fine settimana fino alle 22 e, in casi di particolare necessità, fino alle 23.

Per ciò che concerne invece la Protezione civile, l’assessore Raffaele Belvedere anticipa che “il Comune avrà accesso ad un contributo che consentirà di portare avanti degli studi per prevenire il rischio sismico e delimitare delle microzone, per far sì che ogni particella possa avere già un piano di intervento efficiente e sicuro”.