BARONISSI. LA DENUNCIA DI LUCA GALDI: “COMUNE INACCESSIBILE PER CHI HA DIFFICOLTA’ MOTORIE”

“È intollerabile che da oltre un anno la Casa comunale sia inaccessibile per i cittadini che hanno difficoltà motorie”. È quanto affermano i consiglieri di opposizione del Comune di Baronissi, in merito ai lavori di ammodernamento del Municipio. “Nell’agenda di un’Amministrazione, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche dovrebbe essere la priorità nel rispetto di tutti i cittadini”, tuona il leader dell’opposizione Luca Galdi. “A Baronissi, invece, continuiamo ad assistere ad azioni spot, finalizzate soltanto a gettare fumo negli occhi. Non è pensabile che da oltre un anno il Comune non sia accessibile a tutti indistintamente. L’intento di sostituire la piattaforma elevatrice con una rampa, fin qui, ha prodotto soltanto una colata di cemento che da tempo è transennata e incompleta. Tutto ciò sta provocando seri disagi ai cittadini che hanno difficoltà motorie, impossibilitati a raggiungere gli uffici comunali. Questo non è più tollerabile. È necessario trovare quanto prima una soluzione per terminare i lavori ed eliminare questa grave criticità che non rende onore alla nostra città”.

