BARONISSI. L’OPPOSIZIONE DISERTA LA SEDUTA DELLA COMMISSIONE BILANCIO

A Baronissi consiglieri di minoranza assenti alla Commissione comunale Bilancio e programmazione, in vista dell’approvazione della manovra di previsione 2020. “E’ stata una decisione irresponsabile – sottolinea la presidente della Commissione, Elisa Galdi – per assicurare la massima partecipazione e condivisione nella definizione dello schema di bilancio di previsione, l’argomento è stato portato in Commissione prima della sua approvazione in Giunta. Purtroppo, l’ingiustificata assenza dei colleghi di minoranza al tavolo della discussione, denota una mancanza assoluta di collaborazione e di volontà ad assicurare un contributo fattivo alla redazione di uno strumento fondamentale di governo della città”. Presenti alla commissione i consiglieri comunali Massimo Paolillo, Giuseppe Pasquile, Angela De Divitiis e l’assessore alle finanze Anna Petta: “Colgo con sorpresa l’assenza totale della minoranza in commissione. Stiamo lavorando con impegno alla redazione del bilancio di previsione, per liberare risorse a favore dello sviluppo, delle opere pubbliche, del sociale, della sicurezza e della cultura. Pur in un quadro difficile per i vincoli imposti sul fronte del bilancio corrente, l’impianto complessivo dei servizi offerti dal Comune si consolida, senza la necessità di aumentare alcuna tariffa per gli utenti. L’assenza in Commissione è stata un’occasione persa da parte dei colleghi della minoranza per assicurare un reale contributo alla crescita della Città”.

