ENZO FASANO (FORZA ITALIA): “FOIBE, CONTRASTARE INDIFFERENZA CHE HA REGNATO PER ANNI”

«È doveroso ricordare oggi i martiri delle Foibe anche per contrastare l’indifferenza che per troppi anni ha caratterizzato questa tragedia italiana. Anch’io come tanti plaudo alle parole di verità pronunciate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che richiama, tra l’altro, la politica a svolgere il proprio ruolo con serietà e senso del dovere, tramandando alle nuove generazioni il ricordo di chi subì atroci soprusi per il solo fatto di essere italiano.

Forza Italia nel tempo, con alcuni suoi autorevoli esponenti, ha condotto una battaglia per “ricostruire” la storia e rendere omaggio alle vittime delle Foibe. Oggi è giusto fermarsi per ricordare e riflettere sulle crudeltà commesse, affinché si possa superare per sempre quella stagione di odio». A dirlo è il deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, Enzo Fasano in occasione della Giornata del Ricordo.