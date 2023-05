BARONISSI. LUCA GALDI CI RIPROVA ANCHE NEL 2024: “PRONTO IL PROGRAMMA ELETTORALE”

Dopo l’esperienza elettorale del 2019, Luca Galdi, insieme ad altri quattro consiglieri comunali di opposizione, è pronto a presentare un nuovo progetto elettorale in occasione della tornata elettorale per le Comunali del 2024. C’è, dunque, in maniera ufficiale un primo candidato sindaco ?

Pare proprio di si, anche perchè nel corso di una conferenza stampa, che si è tenuta questa mattina a Baronissi, lo stesso Luca Galdi ha sottolineato come «Siamo in campo – conclude Galdi – con un progetto civico per garantire un’alternativa seria e credibile a Baronissi al di là delle appartenenze ai partiti».