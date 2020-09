BARONISSI. NUOVA OPERA D’ARTE ALL’INTERNO DEL PARCO DEL CILIEGIO

La città di Baronissi si arricchisce di una nuova opera d’arte. Al Parco del Ciliegio è stata installata l’opera scultorea “Sulla nostra Strada” donata alla Città dall’artista Pasquale Maria Petrone. La statua è in cemento e terracotta, patinata e rivestita con colori a freddo e resina. Rappresenta due soggetti che sfiorandosi la mano si rincuorano, assicurandosi reciproco sostegno per affrontare la strada della vita. “La statua – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – arricchisce il patrimonio artistico della nostra città con un’opera in grado di far riflettere e che acquista ancora più importanza perché realizzata da un artista di Baronissi”. Pasquale Maria Petrone è un artista classe 1980, docente di Lettere presso istituti superiori. Ha donato l’opera a Baronissi come “invito” a percorrere la “strada” in uno spirito di condivisione e solidarietà, nella convinzione che l’appoggio e il sostegno tra persone siano la cura migliore alle difficoltà umane.

