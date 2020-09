I PROFESSIONISTI DI PAGANI CON ALDO CASCONE: INCONTRO PROMOSSO DA VINCENZO RUSSO

Le elezioni amministrative in una Città di poco più di 35mila abitanti come Pagani inevitabilmente comportano sempre delle scelte a favore di taluni Amici a scapito di altri. Questa tornata elettorale poi con la frammentazione o forse con il superamento dei cosiddetti poli di centrodestra e centrosinistra rende la scelta ancora più difficile.

Troviamo in ciascuno dei Candidati Sindaci che si propongono alla Città un pezzo della nostra storia politica passata e presente. I nostri valori sono “diffusi” in maniera quasi equa tra i Candidati. La scelta é stata difficile ma la difficoltà ci ha portato ad un approfondimento dell’analisi e in MANIERA CONVINTA un gruppo di IMPRENDITORI, COMMERCIANTI, PROGESSIONISTI in rappresentanza di una discreta fetta di elettorato che a noi fa riferimento ha individuato nell’Amico ALDO CASCONE il nostro SINDACO.

Ancora più difficile é stata la scelta del Candidato al Consiglio Comunale. In ogni lista figurano CONOSCENTI, AMICI, FAMILIARI, PERSONE DEGNISSIME. Ci siamo riuniti, abbiamo ricevuto e incontrato tanti candidati, abbiamo ascoltato le loro proposte, ne abbiamo valutato il peso specifico, l’attitudine e la disponibilità (anche di tempo) a svolgere la carica di CONSIGLIERE COMUNALE e abbiamo scelto in maniera UNANIME COMPATTA SERIA E SERENA un Giovane volenteroso di crescere ma sensibile ai suggerimenti dei propri sostenitori ma con le spalle già forti di un’esperienza politica datata negli anni. Abbiamo deciso di appoggiare senza riserva VINCENZO RUSSO. Siamo convinti della scelta fatta, per cui Franco Schiavo, Aristide Tortora, Antonio Ruggiero, Alfonso Ferrarioli e Antonio Iuliano votano e fanno votare alle prossime elezioni amministrative a Pagani ALDO CASCONE SINDACO E VINCENZO RUSSO CONSIGLIERE COMUNALE. Queste sono le PERSONE ADATTE OLTRE CHE AD AMMINISTRARE LA CITTÀ anche ad AVVIARE UN PROCESSO DI RIAPPACIFICAZIONE SOCIALE e POLITICA di cui tanto PAGANI E I PAGANESI sentono il bisogno. Noi ci siamo e ci saremo aperti al dialogo con TUTTI. W PAGANI