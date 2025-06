BARONISSI. PARTE OGGI LA QUARTA EDIZIONE DI FAVOLE URBANE ORGANIZZATA DA ATHENA

Parte oggi, sabato 21 giugno, la quarta edizione di “Favole Urbane”, la rassegna culturale promossa dall’Associazione Athena in collaborazione con la Libreria Cicciapelliccia e con il patrocinio del Comune di Baronissi.

Il primo appuntamento si terrà oggi pomeriggio, sabato 21 giugno, presso il Parco Melissa Bassi, dalle ore 18.00 alle ore 19.30. La rassegna proseguirà con altri due incontri:

•Venerdì 27 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 19.30

•Sabato 12 luglio, dalle ore 18.00 alle ore 19.30

Nata con l’obiettivo di avvicinare bambine, bambini e famiglie al mondo della narrazione, “Favole Urbane” si inserisce a pieno titolo nel panorama delle iniziative culturali di Baronissi, riconosciuta “Città che legge” dal Centro per il libro e la lettura. Il progetto valorizza gli spazi pubblici come luoghi di cultura diffusa, promuovendo la lettura ad alta voce, la fantasia e il piacere della condivisione.

Il Presidente dell’Associazione Athena, Giovanni Pio Sapere: “Favole Urbane è molto più di un appuntamento per bambini: è un’iniziativa culturale che rafforza l’identità di una comunità che crede nella lettura come strumento di crescita e cittadinanza attiva. Ringraziamo il Comune di Baronissi per il sostegno e tutti coloro che, con dedizione e professionalità, rendono possibile questo percorso.”