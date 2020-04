BARONISSI. PER PASQUA E PASQUETTA CHIUSE ANCHE LE STRADE DI ACCESSO ALLA MONTAGNA

Per i giorni di Pasqua e di Lunedì in Albis il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha chiesto a Carabinieri e Polizia Municipale l’ulteriore intensificazione dei servizi di controllo del territorio con predisposizione di mirate attività di prevenzione per assicurare il rispetto da parte dei cittadini delle misure per il contenimento dei contagi da Covid-19. Obiettivo è scongiurare pericolosi assembramenti, scampagnate e spostamenti non giustificati da ragioni di stretta necessità.

I Carabinieri coordineranno con la collaborazione della Polizia municipale e della Protezione civile assicurando una capillare attività di sorveglianza del territorio e i controlli sull’osservanza delle prescrizioni e restrizioni. Previste per i trasgressori sanzioni da 400 a 3.000 euro. Già chiuse alcune strade di collegamento con il comune di Pellezzano, la vicinale fra le frazioni di Antessano e Fusara. Controlli nelle strade che portano in montagna. Significativa , ad oggi, l’azione delle Forze dell’Ordine: 2248 operazioni di controllo, 56 persone denunciate e 47 sanzionate, 3 attività commerciali chiuse.