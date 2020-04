FISCIANO. IL SINDACO VINCENZO SESSA ANNUNCIA NUOVA GUARIGIONE DA COVID 19

Stamane un’altra bella notizia, vi comunico che il nostro concittadino della frazione Villa, risultato positivo lo scorso 25 marzo al tampone del covid-19, è guarito ed è tornato a casa.Lo annuncia il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.

Abbiamo ricevuto comunicazione dall’Asl che, a seguito della negatività dei due tamponi a cui è stato sottoposto, come previsto dal protocollo, ne ha certificato la guarigione.

Mi raccomando di non abbassare la guardia nei giorni prossimi, l’emergenza non è terminata!

