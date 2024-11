BARONISSI. TONY SINISCALCO (FDI): “ALTRI FONDI DAL GOVERNO MELONI PER LE OPERE COMUNALI”

“Ancora una volta, il Comune di Baronissi ottiene un finanziamento, nell’ambito dei Fondi di Coesione, stanziati dal Governo Meloni per i Comuni, con una somma di oltre 100mila euro che arriverà nelle casse comunali per il completamento di un’opera strategica per il territorio”. Ad annunciarlo è il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Tony Siniscalco.

“Esprimiamo la nostra grande soddisfazione”, continua Siniscalco, “per l’attenzione che il Governo ha rivolto al nostro territorio, anche grazie all’interessamento diretto dei nostri deputati e del nostro Vice Ministro Edmondo Cirielli. E’ fondamentale che la nostra comunità abbia un filo diretto con il Governo Meloni per i tanti finanziamenti in corso e per i progetti da presentare. In questo senso, al di là dell’appartenenza ad una o all’altra parte politica, il mio impegno sarà sempre massimo nell’interesse della comunità.”