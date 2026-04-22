BATTIPAGLIA, COMUNALI 2027. IL SINDACO DI OLEVANO CILIBERTI: “NESSUNA AMBIZIONE DI CANDIDARMI SINDACO”

“E’ Olevano sul Tusciano la città del mio cuore Credo fermamente che Battipaglia non abbia bisogno di candidati provenienti da altri territori. È una comunità forte, con energie e persone capaci di costruire il proprio futuro.

Per quanto mi riguarda, il mio impegno, la mia passione e tutte le mie energie sono dedicate alla mia amata comunità di Olevano sul Tusciano, la terra che amo profondamente e che ho l’onore e la responsabilità di servire come Sindaco. È lì che sono concentrato ogni giorno, con l’obiettivo di lavorare per il bene della mia comunità e per il suo futuro.” Lo scrive Michele Ciliberti, Sindaco di Olevano sul Tusciano, dopo la pubblicazione di alcune notizie che lo volevano candidato sindaco a Battipaglia, nella prossima primavera.

Non ho alcuna ambizione di candidarmi a Sindaco di Battipaglia. È una città che stimo e alla quale sono legato, sia per le radici della mia famiglia sia per le tante amicizie che negli anni ho costruito.

Proprio per questo sono convinto che il futuro di Battipaglia debba essere costruito da chi vive pienamente quella realtà. Il mio consiglio è di non inseguire voci di fantapolitica, ma di concentrarsi con idee, serietà e determinazione per far tornare Battipaglia grande e soprattutto capofila della Piana del Sele.

Buon lavoro, Battipagliesi.