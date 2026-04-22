SALERNO, COMUNALI 2026. CAMMAROTA (AVANTI PSI) CON DE LUCA E MARAIO PER APERTURA CAMPAGNA ELETTORALE

E’ in programma per domani, Giovedi’ 23 Aprile, a partire dalle 18:00, all’interno della sale del Polo Nautico di Salerno, l’apertura della campagna elettorale per le Comunali 2026 di Antonio Cammarota, candidato con la lista Avanti Psi.
Ecco il programma domani, giovedì 23 aprile, alle ore 18.00 (ore diciotto) presso il Polo Nautico (Lungomare Colombo 132) l’apertura della campagna elettorale dell’avvocato e già presidente della commissione trasparenza Antonio Cammarota.
Parteciperanno all’iniziativa:
– Antonio Cammarota, candidato al Consiglio comunale di Salerno
– Andrea Volpe, consigliere regionale Psi
– Enzo Maraio, assessore regionale al turismo e segretario nazionale Psi
– Vincenzo De Luca, candidato sindaco di Sa