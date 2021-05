BATTIPAGLIA. FDI E FORZA ITALIA: “CHI SONO I PRIVATI CHE HANNO PARTECIPATO A RIUNIONE ALBA?”

“Questa amministrazione continua a caratterizzarsi per stranezze”. Espediscono così i referenti politici ed istituzionali di Forza Italia e Fratelli d’Italia, Valerio Longo e Annalisa Spera, in un comunicato congiunto. “Abbiamo appreso da organi di stampa che ieri pomeriggio si sarebbe tenuta una riunione per discutere del rilancio della municipalizzata, alla presenza di esponenti dell’amministrazione e società partecipata e alla presenza di persone presentate come nuovi alleati – si legge così nell’articolo – della sindaca per le prossime amministrative. Queste persone, estranee al motivo dell’incontro istituzionale, avrebbero preso parte, senza averne nemmeno titolo, alla discussione sul futuro della società partecipata. A parte il fatto che gli assessori competenti e i vertici di Alba dovrebbe avere già da soli chiara la strada da percorrere, ci domandiamo se questo è un modo corretto di procedere e di utilizzare le istituzioni? Se questa riunione si è davvero svolta nei termini indicati dalla stampa ci rendiamo sempre più conto che questa amministrazione gestisce l’ente come se fosse una cosa privata, un circolo ricreativo, senza regole. Speriamo seriamente in una smentita da parte della sindaca. Altrimenti saremmo davvero alla frutta!”

