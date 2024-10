BATTIPAGLIA. I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA DIFENDONO I TECNICI DEL COMUNE DOPO LE INCHIESTE GIUDIZIARIE

“Le notizie degli ultimi giorni, talvolta mal rappresentate o addirittura distorte da una certa stampa locale e del mondo social, ci spingono ad una riflessione. Una riflessione che diventa amara nel leggere le dichiarazioni del nostro ufficio tecnico, esasperato da una pressione (mediatica e social) mai vista prima, fatta di insinuazioni, fango e falsità.

Gli oppositori più accaniti dell’Amministrazione Comunale, che probabilmente mischiano fatti e livori personali con la politica, giocano con le sorti e con la dignità di una Città intera.”

Lo scrivono, in una nota diffusa alla stampa, i consiglieri comunali che appartengono ai gruppi della maggioranza del Sindaco Francese.

Non deve mai accadere che la dialettica politica, anche se violenta, impatti la quotidianità di persone oneste, serie, disponibili e dedite al lavoro come coloro i quali compongono il nostro ufficio tecnico.

Ancor più grave che ciò accada in un periodo storico in cui lo stesso ufficio, recependo gli indirizzi dell’Amministrazione, sta affrontando con evidente successo la sfida del PNRR e di tutte le fonti di finanziamento che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Non si sono mai visti in città così tanti cantieri aperti, ed altrettanti in via di definizione.

Urge sgomberare in maniera inequivocabile il campo da chiacchiere e maldicenze.

La fiducia nell’operato dei nostri tecnici è assoluta. Ne conosciamo l’impegno, lo spirito di abnegazione, l’attenzione e la passione messi in campo ogni giorno per affrontare i problemi della città. La macchina comunale tutta è trasparente ed opera nel pieno ed assoluto rispetto delle Leggi.

Agli uffici va il nostro sostegno, ancor più convinto e forte, e la piena volontà di continuare a lavorare insieme per conseguire con determinazione ulteriori risultati importanti per la città.