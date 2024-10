IL PRESIDENTE DE LUCA RIUNISCE I CONSIGLIERI: APPUNTAMENTO OGGI ALLE 17:00 A PALAZZO SANTA LUCIA

E’ in programma, per oggi, a partire dalle 17:00, a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, nella sede della Giunta Regionale, la tanto attesa riunione-confronto tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ed i consiglieri regionali di maggioranza. Un incontro dal quale, secondo molte previsioni della vigilia, dipendono anche gli assetti politici per la prossima campagna elettorale per le Regionali dell’autunno 2025. In realtà, pare, che al centro della riunione ci sia la struttura della nuova legge di bilancio regionale, che arriverà in aula entro la fine dell’anno. Poi, nell’ordine del giorno “Varie ed Eventuali”, con la probabilità che il Presidente De Luca confermi, anche ai consiglieri regionali della sua maggioranza, la volontà di candidarsi, nonostante il Pd e nonostante il Terzo Mandato, per la prossima tornata elettorale dell’anno che verrà.

