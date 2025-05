BATTIPAGLIA. NOMINATO IL NUOVO COORDINATORE CITTADINO DI NOI MODERATI: ECCO DI CHI SI TRATTA

Il dottore commercialista Antonio Voria è stato nominato commissario cittadino di Noi Moderati Battipaglia. L’annuncio è stato ufficializzato dal coordinatore provinciale del partito, Luigi Cerruti. Dottore commercialista e docente di matematica, già formatore abilitato dal Ministero della Giustizia quale mediatore civile, Voria si dice pronto a mettere le sue competenze al servizio della comunità, mantenendo al contempo il proprio impegno con il gruppo civico Radici e Valori. “Mesi fa ho aderito a Noi Moderati con piacere e oggi per me inizia una nuova, importante fase. Guardo al partito con attenzione e interesse, sia per la crescita costante sul territorio che per la presenza attiva. Il mio sarà un impegno a 360 gradi, un’occasione per dare al territorio battipagliese l’impegno che merita e uscire da anni di cattiva gestione. Sono tanti i problemi all’ordine del giorno e numerose le criticità evidenziate in questi anni, ma sono pronto a lavorare con la mia squadra per ascoltare i cittadini e, laddove possibile, fornire risposte concrete. Ringrazio l’onorevole Pino Bicchielli per il supporto e il sostegno, così come il coordinatore provinciale Luigi Cerruti per aver individuato la mia persona alla guida del partito a Battipaglia. Ringrazio anche gli amici di Noi Moderati e il nostro coordinatore regionale, l’on.Gigi Casciello certo di poter contare sul loro pieno sostegno”, ha dichiarato il neo commissario cittadino. “Credo sia giunto il momento di impegnarmi attivamente. Ringrazio il gruppo Radici e Valori per aver sostenuto fin da subito la mia scelta, consapevole di poter contare sul loro sostegno e loro sul mio, come avviene da sempre” ha aggiunto Voria. “Continuiamo con la fase di riorganizzazione del partito, in un percorso che si concluderà nel mese di giugno con il congresso provinciale. Ci aspettano le elezioni regionali, la madre di tutte le battaglie, e noi non possiamo permetterci di farci trovare impreparati. La lista per la provincia di Salerno è ormai quasi completa” ha concluso Cerruti. “Colgo l’occasione per ringraziare i tanti professionisti che hanno offerto la loro disponibilità alla candidatura, certi che sapremo offrire al territorio le migliori competenze per permettere al centrodestra di tornare a governare la regione Campania dopo anni di difficoltà, soprattutto in ambito sanitario”, ha poi detto il coordinatore provinciale. Al neo commissario cittadino gli auguri di buon lavoro dal coordinatore regionale Gigi Casciello.

