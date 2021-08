BATTIPAGLIA. VISCONTI NEI QUARTIERI, IL CANDIDATO SINDACO CONQUISTA BELVEDERE

Prosegue, con un crescente entusiamo ed anche con una crescente partecipazione di cittadini, il tour che Antonio Visconti sta portando avanti nei quartieri del Comune di Battipaglia. Ieri è stata la volta della zona di Belvedere dove tantissime persone hanno voluto ascoltare i progetti del candidato sindaco.

Belvedere abbraccia una zona molto estesa di questa città, eppure non riceve le giuste attenzioni. Abbiamo ragionato, insieme a chi ha caldamente partecipato, rispetto a tantissimi progetti che in un quartiere come questo si possono e si devono sviluppare!