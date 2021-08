SALERNO. L’IMPRENDITRICE CHIARA TANCREDI CON I PROGRESSISTI: “AVANTI CON IL CAMBIAMENTO DELLA CITTA'”

“Negli ultimi 30 anni, grazie alle amministrazioni comunali di Vincenzo De Luca prima e di Vincenzo Napoli poi, il volto della nostra città è stato radicalmente cambiato, trasformandosi da anonima città del sud Italia ad un centro di eccellenza per il turismo. E questo ha consentito a tante aziende, come quelle che porto avanti, di nascere e di crescere”. Chiara Tancredi, imprenditrice del settore della ristorazione e dell’accoglienza, ha firmato la sua candidatura al consiglio comunale di Salerno nella lista dei Progressisti per Salerno.

“Credo che sia necessario dare continuità ai progetti di cambiamento e di miglioramento della nostra città”, continua Chiara Tancredi, “perchè con Vincenzo Napoli e con il sostegno della Regione Campania, i prossimi anni per Salerno saranno decisivi per la definitiva consacrazione nel panorama internazionale del turismo e dell’accoglienza. Il mondo imprenditoriale che rappresento, dalla ristorazione all’accoglienza, potrà avere altre occasioni di sviluppo e di crescita”.