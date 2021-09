BATTIPAGLIA. VISCONTI: “REGIONE, IMPEGNO MANTENUTO. ANNULLATA DELIBERA PER COMPOSTAGGIO”

Addio all’impianto di Compostaggio. Come già annunciato giovedì scorso, durante la visita del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a sostegno di Antonio Visconti, l’impianto di Compostaggio non sarà più realizzato nell’ex Stir di Battipaglia. È di poche ore fa la notizia ufficiale della delibera partorita dalla Giunta regionale in merito. «Un risultato storico» così lo ha definito il candidato a sindaco Antonio Visconti. «Una promessa mantenuta – continua Visconti – che infonde speranza e fiducia nella nostra comunità. La politica del dialogo si è rivelata ancora una volta costruttiva per risolvere qualsiasi problematica».

Il candidato a sindaco annuncia di essere già a lavoro per le altre questioni ambientali che riguardano la città di Battipaglia. «Da oggi siamo già al lavoro per completare i lavori di adeguamento dell’impianto di compostaggio di Eboli, che da anni causa non pochi problemi al nostro territorio, per far sì che nel giro di poco tempo anche il fenomeno dei miasmi sia solo un lontano ricordo. E infine per chiedere ai vertici regionali un impegno concreto per la bonifica delle discariche ancora presenti in città». L’impianto di Compostaggio, all’epoca dei fatti previsto nell’ex Stir di Battipaglia, viene dunque definitivamente escluso a seguito della delibera regionale approvata a Palazzo Santa Lucia poche ore fa. «Un risultato importante e un piccolo passo avanti per tutti coloro che hanno a cuore le tematiche ambientali e le sorti della nostra città. CambiAmo Battipaglia!»