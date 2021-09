SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA CHIUDE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE IL 30 SETTEMBRE

Dopo il bagno di folla di venerdì scorso a Pastena, Giovedì 30 settembre alle ore 20.00, In Piazza del Marinaio sul Lungomare di Salerno, nei pressi del Bar Canasta, l’avv. Antonio Cammarota, candidato sindaco con le tre liste civiche “La Nostra Libertà”, “Noi Salerno” e “La Città del Mare”, concluderà la campagna elettorale.

“Il deluchismo oggi è solo gestione del potere”, dichiara Cammarota, per il quale tuttavia “la vera alternativa non si improvvisa, ma si costruisce nel tempo, con competenza, coerenza, credibilità. Non può essere alternativa la candidata dell’ultimo minuto con i Cinque Stelle alleati del PD di De Luca”, continua Cammarota, “né il presunto Centro Destra, una sommatoria di partiti che subiscono decisioni di altri territori” “La nostra storia racconta tutt’altro”, conclude Cammarota, “noi da 15 anni serviamo solo la città, tra le gente e nelle istituzioni. Noi siamo davvero civici, perché non dipendiamo da nessuno