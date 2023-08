BCC MONTE PRUNO. TORNA L’APPUNTAMENTO CON LA RAI ALLA SCOPERTA DEL CILENTO

Dopo il grande successo delle prime due puntate, continua il viaggio di «Azzurro Storie di mare».

Il programma condotto da Beppe Convertini, domani mattina, farà tappa, nella sua terza puntata, in Provincia di Salerno. Il tour partirà da Salerno Città, per proseguire alla scoperta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, fino a concludersi a Palinuro.

La trasmissione andrà in onda domani, domenica 20 agosto, alle ore 9:40 su Rai 1.

Tra i protagonisti di questa puntata, oltre ovviamente al territorio, ci sarà anche la Banca Monte Pruno con il suo Direttore Generale Michele Albanese, intervistato alla Stazione Marittima di Salerno proprio da Beppe Convertini.

L’istituto di credito cooperativo, infatti, insieme alla produzione, ha fortemente voluto concentrare l’attenzione sulla Città di Salerno, valorizzando, in primis, le bellezze naturalistiche, ma anche i progetti di sviluppo e sostegno verso la comunità e le realtà economiche presenti, come ad esempio quelle dell’artigianato, e nello specifico l’azienda Ceramiche Pinto di Vietri sul Mare, la quale opera, nel solco della tradizione, anche con la vicinanza di un istituto del territorio come la BCC Monte Pruno.

“Azzurro Storie di mare”, prodotto dalla Zeus group è un programma di Gennaro Coppola, Beppe Convertini e Gianmarco Ravo. La regia è curata da Daniele Carminati, mentre la squadra di autori è capitanata da Gianluca Imparato.

L’appuntamento è, quindi, per domenica 20 agosto alle 09:40 su Rai 1.

“Con enorme piacere invitiamo i nostri soci, clienti ed amici a seguire la puntata di domani – ha dichiarato il Direttore Generale Michele Albanese – perché si parlerà della nostra terra. Grazie alle telecamere delle Rai e alla professionalità di tutto lo staff di Azzurro Storie di mare abbiamo voluto promuoverla come merita, partendo da una Città a noi particolarmente cara come Salerno. Siamo particolarmente felici e, come sempre, emozionati di vedere, ancora una volta, che l’impegno della nostra Banca attira le attenzioni di una grande azienda come la RAI, raccogliendo visibilità, insieme al nostro territorio, e tanto apprezzamento”.