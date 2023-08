CAMPAGNA. FERVONO I PREPARATIVI PER L’APERTURA DELLA NUOVA SEDE DI FRATELLI D’ITALIA

Fervono i preparativi nei locali di Via San Vito n.20, dove sarà ubicata la nuova sede di Campagna di Fratelli d’Italia. Un momento importante per il primo partito a livello nazionale, che trova casa anche a Campagna a pochi mesi dallo svolgimento delle Elezioni Provinciali ed Europee in programma la prossima primavera.

Le imminenti Elezioni Campane e Europee saranno uno degli argomenti della manifestazione di inaugurazione della sede in programma per metà Settembre, quando a Campagna arriveranno i massimi vertici Provinciali e Regionali del Partito del Premier Giorgia Meloni, a partire dal Coordinatore Nazionale del Partito e Vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, l’On. Edmondo Cirielli, il Commissario Regionale il Sen. Antonio Iannone e quello Provinciale Alberico Gambino

Ad accogliere i Rappresentanti Campani, tutti i Responsabili Locali di Fratelli d’Italia, saranno presenti il Commissario locale Renato Viscovo e tutti i componenti del Direttivo: “L’apertura della nuova sede rappresenta un momento importante in vista dei prossimi impegni di natura Politica ai quali saremo chiamati. Questo luogo rappresenterà per noi e per tutti i nostri tesserati e simpatizzanti un luogo di aggregazione, in cui poterci confrontare su problemi e soluzioni condivise. E’ tempo – sottolinea il Commissario Viscovo – che la Politica torni alle persone e che le persone tornino alla Politica.”