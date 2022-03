BELLIZZI. ANCHE LA MINORANZA ALLA MARCIA PER LA PACE, D’ALESSIO: “TUTTI INSIEME PER L’UCRAINA”

Anche i consiglieri comunali di opposizione del Comune di Bellizzi prenderanno parte alla Marcia per la Pace, in programma domani 2 Marzo nella centralissima Piazza del Popolo. A confermarlo è Rolando D’Alessio.

“Non esistono differenze politiche” sottolinea il Capo Gruppo di Opposizione ” quando si tratta di stare tutti insieme uniti al fianco della comunità ucraina in questo momento buio della storia dell’umanità. Abbiamo votato a favore, in consiglio comunale, affinché si promuovessero manifestazioni come questa fiaccolata che si terrà a piazza del popolo il 2 Marzo. La minoranza consiliare di Bellizzi parteciperà insieme alla società civile, alle associazioni e gli altri consiglieri, per dimostrare calore alla comunità di ucraini presenti sul nostro territorio.”