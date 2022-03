ROSSELLA SESSA (FI): “FEMMINICIDIO, URGONO MISURE URGENTI E PENE PESANTI”

“Anna Borsa, giovane trentenne brutalmente uccisa a colpi di pistola, dal suo ex fidanzato. Ancora una vittima, ancora una donna muore per mano di chi diceva di amarla ma che non ha accettato la fine della loro relazione, vittima di quel sentimento sbagliato del “possesso”.”

Lo scrive la deputata di Forza Italia Rossella Sessa.

Il femminicidio è una piaga ancora profonda, una piaga che continua a mietere in Italia un numero di vittime impressionante e contro cui non dobbiamo mai smettere di lottare. Tanto è stato fatto ma non basta: urgono misure di tutela piu efficaci ed efficienti per le vittime ma anche pene più pesanti e definitive per i carnefici.