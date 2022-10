BELLIZZI. ANGELO MADDALO: “SPAZI PUBBLICI VERSANO IN UNO STATO DI ABBANDONO”

Spazi pubblici, parchi giochi e piazze varie, versano in uno stato di abbandono su cui già ripetuti esposti sono stati presentati in tempi passati. E’ quanto denuncia il consigliere comunale Angelo Maddalo.

“Luoghi che dovrebbero essere predisposti per lo svago sia dei bambini che per i genitori,” sottolinea Maddalo ” spesso sono invece luoghi pericolosi o indegni, in cui è visibile una manutenzione pari allo “zero”. Recinzione di campetti rionali che presentano spuntoni di ferro arrugginito, cocci di bottiglie di vetro nei giardini, erba alta, rifiuti vari. Amareggiato di tale situazione è il consigliere comunale Maddalo che non tralascia di puntare il dito contro l’attuale giunta «Purtroppo è prassi comune che nei periodi caldi dobbiamo assistere a parchi per bambini privi di manutenzione, piante ed alberi senza cura e senza acqua, tombini maleodoranti, ma anche adesso che i periodi caldi sono finiti la situazione non migliora affatto. «Il degrado è sotto gli occhi di tutti, e solo dopo circa sei mesi di esposti e battaglie social sentiamo parlare il sindaco di riqualificare parchi e piazze. Non dovrebbe però funzionare così in un paese dove chi amministra ostenta urbanizzazione ed impegno.”