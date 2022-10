PROVINCIA DI SALERNO. VIA STRIANESE, ECCO ALFIERI: IL SILENZIO DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Tutti zitti, fino a quando la situazione non sarà piu’ chiara e definita: a Palazzo Sant’Agostino restano tutti in silenzio i consiglieri provinciali di maggioranza che, fino ad oggi, hanno lavorato al fianco del Presidente della Provincia Michele Strianese e che, tra qualche settimana, si potrebbe trovare alla guida dell’ente Provincia il Sindaco di Capaccio Franco Alfieri. Bocche cucite, nessun commento ma solo l’attesa della decisione ufficiale che, al piu’ tardi, arriverà entro la metà della settimana in corso con l’indicazione da parte della Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Salerno di Franco Alfieri. Dopo 8 anni, un Presidente espressione della parte meridionale della Provincia di Salerno che dovrebbe avere, come effetto, anche quello di modificare le deleghe, soprattutto quella di Vice Presidente, attualmente assegnate.

