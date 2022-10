PROVINCIALI 2022. SI VOTA IL 20 NOVEMBRE PER L’ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE

Con decreto n. 123 del 10 ottobre 2022 il Presidente della Provincia di Salerno indice i comizi elettorali, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, per l’elezione alla carica di Presidente dell’Ente.

“Ho convocato in data odierna – dichiara il Presidente Michele Strianese – per domenica 20 novembre 2022 i comizi per l’elezione del Presidente della Provincia di Salerno. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Salerno, via Roma, n. 104, Salerno.

Come prevede la legge i comizi elettorali vengono convocati entro il 40° giorno antecedente a quello della votazione e sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei 158 Comuni ricompresi nel territorio della nostra provincia in carica alla data delle elezioni.”