BELLIZZI. MADDALO: “CANONI IMPIANTI SPORTIVI ALTI, NOI AL FIANCO DELLE ASSOCIAZIONI”

Non è giusto che le associazioni calcistiche e non solo, siano costrette ad affittare spazi in altri Comuni per poter disputare le gare o effettuare gli allenamenti. Il campo sportivo comunale “nuova primavera” costa troppo ed è gestito male! Queste le dure parole del consigliere Angelo Maddalo, che si augura un intervento celere della maggioranza. “sono consapevole, continua il consigliere, che le difficoltà economiche del comune di Bellizzi rendono difficili delle scelte gestionali, ma questo non deve essere un alibi per chi dovrebbe garantire alle società sportive bellizzesi l’uso di una struttura che appartiene al popolo, frutto di sacrifici visto che ci è costato oltre un milione di euro solo il campo senza parlare degli spogliatoi per poi sapere che gli atleti erano costretti a fare le docce nei container, eppure nessun intervento è stato eseguito per rendere il tutto funzionale. Quest’anno la squadre del nostro comune sono state costrette ad andare fuori casa, un paradosso visto un campo sportivo di tutto rispetto e lo so bene, visto che ricoprivo il ruolo di assessore al bilancio quando ottenemmo il finanziamento per realizzare questa struttura che potrebbe essere un fiore all’occhiello del paese. Certo che anche la mancanza di manutenzione lascia pensare che non ci sia la giusta attenzione, ma senza dilungarmi in polemiche sterili mi auguro davvero che almeno da settembre e quindi con il “nuovo anno sportivo”, il Sindaco prenda l’impegno e metta in condizione le associazioni calcistiche bellizzesi di poter ritornare sul campo nuova primavera.

Share on: WhatsApp