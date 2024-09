BELLIZZI. NICOLA PELLEGRINO: “GRAZIE A FORZA ITALIA, AL LAVORO PER LA CRESCITA DEL TERRITORIO”

Grande partecipazione e interesse all’incontro organizzato dal Coordinamento Cittadino di Forza Italia Bellizzi, tenutosi sabato 14 settembre presso Via Roma 354. Durante questo evento significativo, è stato annunciato l’ingresso di una figura di rilievo nel panorama politico locale: Nicola Pellegrino.

Nicola Pellegrino, Consigliere Comunale e Delegato Nazionale Assemblea ANCI Campania, è stato accolto con grande entusiasmo in Forza Italia. La sua adesione rappresenta un importante rafforzamento per il partito, sia a livello locale che regionale. Pellegrino è conosciuto per il suo impegno costante nel migliorare la qualità della vita dei cittadini e per la sua visione strategica nelle politiche di sviluppo territoriale.

L’evento ha visto la partecipazione di due figure chiave del partito che hanno sottolineato l’importanza di questa nuova adesione:

• Dott. Roberto Celano, Coordinatore Provinciale FI Salerno, ha espresso la sua soddisfazione per l’ingresso di Pellegrino in Forza Italia. Ha evidenziato come la sua esperienza e il suo profondo legame con il territorio porteranno valore aggiunto al lavoro del partito, rafforzando la presenza di Forza Italia a livello provinciale.

• On. Fulvio Martusciello, Capodelegazione FI al Parlamento Europeo e Coordinatore Regionale FI, ha accolto Pellegrino sottolineando il significato di questa nuova adesione. Martusciello ha rimarcato l’importanza di avere in squadra persone come Nicola Pellegrino, capaci di rappresentare e interpretare le esigenze della comunità con competenza e passione.

Durante il suo intervento, Nicola Pellegrino ha ringraziato Forza Italia per la calorosa accoglienza e ha ribadito il suo impegno nel contribuire attivamente al progetto politico del partito. Pellegrino ha dichiarato la sua volontà di mettere al servizio della comunità la sua esperienza, con l’obiettivo di lavorare per il bene comune e per la crescita del territorio.

La presentazione è stata accolta con favore anche dai Consiglieri Comunali di Futuro in Comune Alessia Renna, Elisabetta Pellegrino e Gerardo Melagrano, che hanno espresso il loro sostegno a questa nuova fase del percorso politico di Pellegrino.

L’incontro ha visto un’ampia partecipazione da parte della cittadinanza, a testimonianza dell’importanza di questo momento per la comunità di Bellizzi e dell’interesse verso le iniziative che mirano a coinvolgere e a dare voce ai cittadini.