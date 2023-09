BERLUSCONI DAY. IL GRANDE LAVORO DI ERNESTO SICA PER L’EVENTO DI PAESTUM

E’ uno dei protagonisti indiscussi prima della decisione di tenere a Paestum il Berlusconi Day, poi della sua organizzazione con il coinvolgimento di tanti imprenditori e professionisti del territorio che non hanno fatto mancare il proprio sostegno: per Ernesto Sica, già Sindaco, Consigliere Provinciale e Consigliere Regionale, è il momento del riscatto politico e personale. Un impegno quotidiano, quello di Sica che, anche durante il mese di Agosto, ha continuato a girare per il territorio della Provincia di Salerno per mettere a punto i dettagli dell’organizzazione dell’evento, considerato il piu’ importante per Forza Italia, non solo in Campania ma anche nel resto del Paese. Ernesto che non si ferma, Ernesto che contatta chi, nel corso degli anni, in un modo o nell’altro, è stato vicino a Silvio Berlusconi, Ernesto che organizza tutto perchè la buona riuscita della manifestazione sarà anche merito del suo lavoro costante. Oggi, a meno di cinque giorni dall’inizio degli appuntamenti di Paestum, Ernesto Sica non si ferma, anzi, continua a percorrere chilometri e chilometri, sempre al telefono, perchè anche il dettaglio piu’ piccolo merita attenzione.

