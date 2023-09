SALERNO. NESSUNA BANCA PRESENTA OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

E’ andata deserta la gara di appalto, bandita dal Comune di Salerno, per il servizio di tesoreria dell’ente per il periodo 2023-2028. Nessun istituto di credito ha presentato offerte per fornire il servizio che, al momento, viene garantito dalla banca San Paolo – Banco di Napoli che, dinanzi al flop della gara di appalto, continuerà ad essere l’istituto di credito tesoriere dell’Amministrazione Comunale di Salerno. Alla base della mancanza di offerte, come è facile intuire, le difficoltà economiche dell’ente e la massa debitoria che spaventa ogni istituto di credito.

