BERLUSCONI DAY: SI PARTE DOMANI 29 SETTEMBRE A PAESTUM, IL PROGRAMMA E GLI OSPITI

‘Una grande storia – Un futuro di libertà’: è il titolo della tre giorni organizzata da Forza Italia a PAESTUM (Salerno) da venerdì a domenica all’Hotel Ariston. Non mancheranno gli ospiti europei, dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola (sabato alle 18) al numero uno del Ppe, Manfred Weber (domenica alle 11), gli interventi dei ministri azzurri e anche uno spazio musicale con Albano e Katia Ricciarelli. Venerdì 29 settembre, giorno di nascita del Cavaliere, sarà il ‘Berlusconi Day’. L’apertura è fissata alle 15.30 con l’inno d’Italia e l’inno d’Europa interpretati dal coro del Conservatorio di Salerno.

Alle 16.30 spazio al panel ‘Il ruolo dell’Italia in Europa e nel mondo’ con il segretario nazionale e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo, e Flavio Cattaneo (ad Enel). Poi alle 17 ci sarà uno spazio dedicato a ‘Il grande Milan di Berlusconi’ con Adriano Galliani. Quindi, alle 18, la ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, interverrà con Antonio D’Amato (presidente Fondazione Mezzogiorno), Rita Dalla Chiesa e Stefania Craxi nel dibattito ‘Formidabili quegli anni’. E alle 19 Albano e Katia Ricciarelli saranno al microfono nel momento intitolato ‘Berlusconi e la musica’.

Fra gli altri appuntamenti del sabato, ci sarà ancora Tajani, protagonista del panel ‘Sulla via della crescita: internazionalizzazione ed export del settore agroalimentare’ con Ettore Prandini, numero uno di Coldiretti, e del confronto dal titolo ‘Il lavoro per tutti, il salario più ricco’ con Luigi Sbarra, segretario Cisl, Angelo Raffaele Margiotta, segretario di Confsal e D’Amato. Nel pomeriggio, alle 15, nel panel ‘Più servizi al territorio e al cittadino, per una Pa amica’, ci saranno il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e Matteo Del Fante (ad Poste Italiane). Alle 17.15 si parlerà di ‘Nucleare, energia del futuro, la vera scelta sostenibile’ con il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Sempre sabato, alle 18.45, la titolare dell’Università e ricerca, Anna Maria Bernini, sarà protagonista del panel ‘L’Italia dei talenti’. Previsti anche altri momenti dedicati a fisco, giustizia, imprese, infrastrutture e grandi opere. La giornata finale sarà domenica 1° ottobre con alle 10 il Consiglio nazionale del partito, che si terrà in contemporanea con l’Assemblea nazionale di Forza Italia Giovani, alle 11 le parole di Weber e alle 11.30 gli ‘interventi di chiusura’.