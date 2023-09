IL MINISTRO SANGIULIANO TORNA A PAESTUM IL 2 OTTOBRE PER LA NUOVA VESTE DEL MUSEO DEI TEMPLI

Promessa mantenuta, quella del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che, appena qualche giorno fa, ad Avellino, nel corso di una convention di Fratelli d’Italia, aveva annunciato la sua presenza costante in Campania: e lunedi’ prossimo, 2 Ottobre, alle 16:00, accompagnato dal Senatore Antonio Iannone, il Ministro Sangiuliano sarà a Paestum – dove già nei mesi scorsi ha fatto una prima visita all’area archeologica – per la presentazione della nuova veste del Museo dei Templi. Una presenza che segna una grande attenzione che il Ministro sta dimostrando nei confronti del territorio di tutta la Campania ed in modo particolare della Provincia di Salerno.

Share on: WhatsApp