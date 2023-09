IL VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA MULE’ ACCOGLIE IL SINDACO MORRA E LA SORELLA

Palpabili emozioni, stamattina, presso la Camera dei Deputati a Roma, dove il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra e la sorella, Tiziana, sono stati accolti dal Vice Presidente della Camera dei Deputati, On. Giorgio Mulè, il deputato del centrodestra, primo firmatario del ddl n. 727 recante disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica, approvato dal Senato all’unanimità lo scorso 14 settembre.

Ad accompagnare il Primo Cittadino e la sorella anche una delegazione istituzionale del Comune di Pellezzano, composta dal Vice Sindaco Michele Murino, dall’Assessore Vito Mona, dal Presidente del Consiglio Comunale Andrea Marino e dai Consiglieri Comunali Annamaria Gioia, Marco Rago e Antonio Rizzo.

Il Sindaco Morra e la sorella Tiziana sono stati invitati quali testimonial di una legge molto attesa, nel ricordo di Alessandro Farina, figlio di Tiziana Morra e nipote del Primo Cittadino di Pellezzano, venuto prematuramente a mancare il 27 dicembre 2017 a causa di una errata diagnosi sul diabete di tipo 1.

“E’ stato difficile trattenere l’emozione e le lacrime in un momento così toccante – hanno dichiarato il Sindaco Morra e la sorella Tiziana – Siamo immensamente grati, a nome nostro e dell’intera Comunità di Pellezzano, al Vicepresidente della Camera dei Deputati, On. Giorgio Mulè, primo firmatario di una legge che per noi rappresenta, seppur in maniera simbolica, una sorta di ritorno alla vita del nostro caro Alessandro. Lo ringraziamo per averci invitati a fare da testimonial di questo importante riferimento normativo, con la consapevolezza che Alessandro continuerà a vivere in tutti quei bambini e ragazzi che riusciranno a prevenire una patologia subdola quale il diabete di tipo 1”.

Il Sindaco Morra e la sorella Tiziana, al termine della cerimonia istituzionale presso la Camera dei Deputati, hanno consegnato all’On. Mulè una targa ricordo per ringraziarlo a nome di tutta la popolazione di Pellezzano per aver consentito l’approvazione di un testo normativo considerato una pietra miliare della medicina di prevenzione e accolto con grande favore dal mondo scientifico e dai ricercatori.

Mulè ha ricambiato il gesto offrendo in dono ai fratelli Morra una copia della Gazzetta Ufficiale recante il riferimento “Anno 164° – Numero 226” del 27 settembre 2023 sulla quale è pubblicato il testo della Legge approvata.