CAVA DE’ TIRRENI. 20 ANNI FA NASCEVA IL NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Nasceva ufficialmente, con una delibera di Consiglio comunale, il 9 luglio 2003, il Gruppo Volontari Comunali di Protezione Civile ed in questi anni è sempre stato un punto di riferimento non solo per le amministrazioni comunali che si sono succedute, ma anche e soprattutto per la città.

Sabato prossimo, 30 settembre, l’Amministrazione Servalli, Assessorato alla Protezione Civile, ha organizzato una serie di eventi per ricordare il 20° anniversario dell’istituzione del Gruppo Volontari; alle ore 9.30, nell’Aula Consiliare “Sabato Martelli Castaldi” di Palazzo di Città, si terrà un incontro su: “Venti anni di impegno al servizio della Città” che si concluderà con la consegna degli Encomi ai Volontari per il grande impegno durante l’emergenza covid. Alle ore 11.30, presso la sede della Protezione Civile Comunale, al Palazzetto della Sicurezza, in via Vitale alla frazione Santa Lucia, si procederà alla benedizione della statua di Padre Pio, patrono dei volontari e delle associazioni di volontariato delle Protezione Civile), seguirà la cerimonia di intitolazione della Sala Operativa del Gruppo al compianto volontario Bruno Errico.

“Vorrei invitare tutta la cittadinanza ad intervenire a questo anniversario – afferma l’Assessore alla Protezione Civile comunale Germano Baldi – per dare merito e far sentire tutto l’apprezzamento ed il ringraziamento a questi splendidi ragazzi, che sono orgoglio ed esempio della nostra Città e che hanno ricevuto i complimenti per la preparazione, il lavoro e la passione che hanno dimostrato ovunque in Italia sono stati chiamati a dare una mano. Per la nostra Città sono un punto fermo di riferimento per ogni emergenza e in ogni occasione, impegnando il proprio tempo libero e gratuitamente al servizio della Comunità. Essere volontario di Protezione Civile è una missione fatta con il cuore prima di ogni altra cosa e significa far parte di una famiglia che ha gli stessi valori”.