BILANCIO REGIONE CAMPANIA. SCADE OGGI IL TERMINE PER PRESENTARE GLI EMENDAMENTI

Scade oggi il termine per la presentazione, in Commissione Bilancio, degli emendamenti alla Legge Finanziaria della Regione Campania per il 2023: sono attesi numerosi interventi da parte delle opposizioni ma non dovrebbero mancare le sorprese, neppure, tra i consiglieri di maggioranza che aspettano la discussione sulla Legge di Bilancio per lanciare una serie di segnali al Presidente De Luca ed agli assessori. Spirato il termine per la presentazione degli emendamenti, la Commissione Bilancio, guidata dal consigliere Franco Picarone, tra lunedi’ e martedi’ procederà alla valutazione ed alla loro eventuale approvazione, prima della celebrazione del Consiglio Regionale, in programma, salvo cambi di programma, per Giovedi’ 22 Dicembre.

