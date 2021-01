BOLLO AUTO. RINVII IN VENETO ED EMILIA. ESENZIONI IN MARCHE, LOMBARDIA E PIEMONTE. ED IN CAMPANIA ?

Dalla Commissione Bilancio della Regione Campania, guidata dal consigliere regionale del Partito Democratico Franco Picarone, per il momento non è previsto nessun provvedimento per modificare la data di scadenza per il pagamento del bollo auto che finisce nelle casse della Regione, a differenza di quanto fatto in altri territori.

In Veneto, ad esempio, la scadenza è stata differita al 30 giugno 2021. In Emilia Romagna, invece, il termine è stato spostato al 30 Marzo.

In altre Regioni, invece, si è deciso per una esenzione per alcune categorie di veicoli: in Lombardia stop al pagamento per le vetture di proprietà di chi esercita il noleggio con conducenteo taxi. In Sicilia, invece, non pagherà il bollo auto chi ha un reddito inferiore ai 15.000 euro all’anno. In Piemonte l’esenzione riguarda alcune categorie di vetture di potenza inferiore ai 100 kw immatricolate nell’anno 2020.