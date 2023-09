BONACCINI E ZINGARETTI DICONO NO ALLE EUROPEE 2024: ORA TOCCA A DE LUCA ?

Elly Schlein, dopo l’iniziale entusiasmo per la composizione delle liste per le prossime elezioni Europee del Giugno del 2024, inizia ad incassare i primi rifiuti illustri: a giro stampa, infatti, tanto Bonaccini quanto Zingaretti hanno fatto sapere di non essere disposti ad accettare un posto nella lista del Partito Democratico. Il Governatore dell’Emilia Romagna, probabilmente, attende che venga sciolto il nodo sul terzo mandato che gli consentirebbe una terza candidatura; Zingaretti, invece, intende restare dove si trova al momento: in Parlamento. E cosa farà De Luca ? Da tempo, infatti, si parla di una sua possibile candidatura alle prossime elezioni Europee, proprio su spinta di Elly Schlein per consentire al Pd un recupero nella parte meridionale del Paese. De Luca, dal canto suo, pone come questione pregiudiziale la soluzione del problema del Congresso Regionale del Partito Democratico della Campania che la Schlein, invece, vorrebbe rinviare al dopo Europee 2024. Il braccio di ferro è solo agli inizi.

