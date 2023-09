SALERNO. PINO BICCHIELLI (NM): “CAMPO VOLPE ? BASTA, ADESSO E’ IL MOMENTO DELLA SERIETA'”

“Salerno merita di più, i tifosi salernitani meritano sicuramente più rispetto”. Così l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, membro delle commissioni Difesa e Antimafia in merito all’ipotesi di disputare la serie A al campo Volpe. “Nei mesi scorsi il presidente De Luca ha presentato dei progetti per la ristrutturazione dell’Arechi che includevano anche il Vestuti e, forse, si è reso conto dell’impossibilità di portare avanti un progetto di quelle dimensioni, ieri il grande annuncio del campo Volpe. Un imbarazzo per Salerno, senza voler tenere presente i tempi di realizzazione- ha aggiunto l’onorevole Bicchielli- Questa città merita rispetto e serietà e non slogan da campagna elettorale. I salernitani meritano progetti concreti”.

