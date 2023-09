FORZA ITALIA. ERNESTO SICA RIUNISCE IL PARTITO DI SALERNO PER IL BERLUSCONI DAY

E’ in programma per il pomeriggio di oggi, all’interno di un noto bar del centro della città di Salerno, la riunione, voluta da Ernesto Sica, organizzatore dell’evento del Berlusconi Day, con tutti i componenti salernitani di Forza Italia per un punto della situazione in vista dell’appuntamento che si terrà a Paestum dal 29 Settembre al 2 Ottobre.

Sica, che in queste settimane è impegnato in una staffetta sul territorio tra Paestum, Napoli e Roma, incontrerà tutti i rappresentanti di Forza Italia per chiedere il massimo impegno in vista dell’appuntamento nazionale che, in ogni caso, accenderà i riflettori sulla Campania e sulla Provincia di Salerno.