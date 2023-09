OLEVANO SUL TUSCIANO. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il Consiglio comunale di Olevano sul Tusciano, a maggioranza, 9 voti favorevoli, 4 contrari, ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025.

Si tratta del primo atto politico-finanziario dell’Amministrazione guidata dal neosindaco Michele Ciliberti. Un documento particolare in quanto contiene anche cinque mesi di impegni finanziari della passata gestione di Michele Volzone.

Tra le novità del nuovo governo cittadino, insediatosi dopo il voto dello scorso 15 maggio, troviamo investimenti in termini di sicurezza urbana, con una previsione di spesa di circa ventimila euro per la nuova segnaletica stradale, l’installazione di un Autovelox e l’assunzione di nuovi agenti di polizia locale. Significativa anche la previsione di accendere un mutuo di circa trecentomila euro, che servirà per la manutenzione delle strade comunali e per l’acquisto di un nuovo scuolabus. Per quanto concerne le Politiche Sociali, sono state incrementate le spese previste ad inizio anno, in sede di programmazione del Piano Sociale di Zona. In primis per aderire al progetto del Banco Alimentare e soprattutto per coprire i maggiori costi dettati dalle rette minori ed anziani. Un investimento importante è stato fatto nella programmazione degli eventi culturali estivi, prevedendo e realizzando anche delle entrate di sponsorizzazione per coprire parzialmente i costi. Inoltre, grazie al minuzioso lavoro dell’Ufficio Tributi e della società esterna di supporto, l’amministrazione olevanese conta di avere in entrata un maggiore gettito.

Soddisfatto dell’approvazione il primo cittadino Ciliberti “Nonostante la situazione di grande difficoltà finanziaria in cui versano i comuni italiani, dove spesso le spese fisse e ricorrenti ed obbligatorie si allineano alle entrate, ci siamo messi subito all’opera per dettare un cambio di passo. Lo abbiamo fatto innanzitutto salvaguardando gli equilibri di bilancio e la sicurezza finanziaria dell’Ente.Politiche Sociali, Eventi Culturali, Sicurezza urbana e stradale le priorità che abbiamo inserite nel nostro primo bilancio di previsione. Inoltre, un’altra azione che metteremo in campo sarà quella di ridurre gradualmente i costi dettati dal Fondo Credito di Dubbia Esigibilità e dal Fondo Crediti Commerciali, in modo da liberare risorse da reinvestire per il benessere della nostra comunità. Ringrazio a nome di tutta la maggioranza, la Responsabile del settore Economico-Finanziario dott.ssa Salzano e tutti i titolari di posizione organizzativa per l’ottimo lavoro lavoro svolto.”

