SOLOFRA, COMUNALI 2023. ANTONELLO D’URSO LANCIA IL PROGETTO DELLE CIRCOSCRIZIONI

“Saranno appuntamenti fissi e calendarizzati,” continua D’Urso ” regolamentati da appositi protocolli d’intesa, durante i quali si analizzeranno le criticità e si adotteranno le soluzioni necessarie per lo sviluppo di tutta la nostra comunità. La nostra azione amministrativa sarà capillare ed ogni cittadino sarà chiamato a partecipare alla rinascita di Solofra. Non ci saranno differenze, non ci saranno quartieri di serie B. Noi non lasceremo indietro nessuno. La Rinascita è Adesso!”