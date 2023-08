BONACCINI NON FA COME DE LUCA: NIENTE TERZO MANDATO E CANDIDATURA ALLE EUROPEE 2024

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, avrebbe deciso di abbandonare il progetto di un terzo mandato (con le Regionali fissate a Gennaio del 2025) e correre, invece, per le prossime elezioni Europee del 9 Giugno 2024 con la lista del Partito Democratico.Un passo indietro rispetto ad una battaglia che, invece, il suo omologo campano, il Presidente Vincenzo De Luca, intende portare avanti per chiedere ed ottenere il terzo mandato, la possibilità di una candidatura – che sarebbe la quarta consecutiva – anche per le Regionali del 2025. La notizia di Bonaccini candidato alle prossime europee, da qualche giorno, sta circolando negli ambienti del Partito Democratico e non è escluso che. già nei prossimi giorni, tanto da lui quanto dalla Schlein possano arrivare dei segnali di conferma di questa decisione.

