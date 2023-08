OVERCAR GARAGE: “RICOMINCIO DA TRE, LA FORMULA DELLA VENDITA AUTO ANTI CRISI”

“Con la nostra offerta del ricomincio da 3 superiamo la crisi ed affrontiamo la ripresa dopo la pausa estiva.”

Da Pietro Aliberti, Amministratore di Overcar Garage, azienda del settore della vendita, noleggio ed assistenza per le auto, arriva un messaggio chiaro proprio all’inizio del mese di Settembre.

“Insieme a tutti i nostri collaboratori,” continua Pietro Aliberti, ” abbiamo deciso di lanciare la proposta del RICOMINCIO DA 3, riprendendo il titolo del film di Massimo Troisi. ”

Ma in cosa consiste ?

“Su di una gamma di veicoli selezionati, che i nostri clienti possono visionare sia a Salerno che a Giffoni Valle Piana, proponiamo 3 anni di assicurazione contro il furto incendio, 3 anni di garanzia – ben oltre i classici 24 mesi – ed infine anche 3 anni di assistenza per ogni tipo di problematica meccanica. Si tratta davvero di una formula che non trova precedenti e che abbiamo voluto proporre per andare incontro alle esigenze di ogni tipo di clientela, oggi sempre piu’ preoccupata di avere un unico interlocutore per la vendita, la copertura assicurativa e l’assistenza.”