IMMA VIETRI (FDI): “MELONI A CAIVANO, UN FORTE SEGNALE DI PRESENZA DEL GOVERNO”

“La volontà del presidente del consiglio Giorgia Meloni di recarsi personalmente a Caivano (Napoli), dopo lo stupro ai danni di due cuginette da parte di un gruppo di ragazzini, è un segnale forte per far sentire concretamente la presenza dello Stato vicino alla popolazione, che va ascoltata e soprattutto aiutata a non arrendersi al clima di paura che, spesso, si registra in determinati contesti”. Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri, segretario della Commissione per l’Infanzia e Adolescenza della Camera. “Come ha ribadito il premier Meloni l’area di Parco Verde “sarà bonificata perché non devono esserci zone franche per la criminalità e anche il centro sportivo sarà ripristinato il prima possibile. Ogni volta – aggiunge Vietri – ci si illude che i fatti di cronaca che vengono denunciati siano casi isolati, ma purtroppo non è così. E’ necessario, quindi, creare una forte sinergia tra famiglie, forze dell’ordine, scuola e associazioni del territorio per fare argine contro la violenza e la paura che spesso restano sommerse. Il Governo Meloni è pronto a fare la sua parte per garantire sicurezza e legalità alle famiglie. Nessuno sarà lasciato solo” conclude Vietri.

